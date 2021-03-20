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Вопрос безопасности: стоит ли покупать недвижимость без нотариуса

Анна Берестовая
23:44 20.03.2021
Простой договор купли-продажи проверяется сотрудниками Росреестра.
Вопрос безопасности: стоит ли покупать недвижимость без нотариуса
© Фото: Наталья Селиверстова РИА Новости
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Генеральный директор Инсититута земельного права Федор Левов рассказал, насколько законны и безопасны сделки с недвижимостью без нотариального сопровождения. По его словам, в законодательстве РФ предусмотрены лишь три случая, когда консультация нотариуса обязательна.

Точно понадобится нотариус, когда сделка с недвижимостью связана с недееспособными гражданами, идет вокруг доли совместной собственности или собственности несовершеннолетнего либо опекаемого гражданина. В остальных ситуациях можно обойтись своими силами.

Простой договор купли-продажи проверяется сотрудниками Росреестра. Нотариус, по словам эксперта, не располагает исключительной информацией и не дает абсолютных гарантий безопасности договора, однако имеет доступ к ресурсу Росреестра с возможностью регистрации сделки в электронном формате в течение двух дней.

«Единственный, на мой взгляд, плюс в оформлении... через нотариуса», - цитирует Левова издание «Аргументы и Факты»

Кроме того, профессионалы посоветовали внимательно проверять информацию о недвижимости, чтобы не столкнуться с мошенничеством. Особенно это касается рынка вторичного жилья.

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