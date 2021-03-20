Во Франции министр заявила об угрозах для своей жизни после травли в Интернете
Министр направила жалобу в Twitter, но на это не отреагировали.
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Во Франции министр по вопросам гражданства Марлен Шьяппа сообщила, что ее начали преследовать в Интернете, а также угрожать смертью в социальной Сети Twitter.
«Политическая активность не может быть оправданием для нападок в сети. Из-за волны киберпреследования, включающей угрозы смертью, я направила жалобу и попросила Twitter действовать. Twitter бездействовал, и я сделала свой аккаунт приватным», - написала министр в соцсети.
На данный момент сейчас ее публикации открыты только для тех, кто был ранее подписан на министра, передает РИА Новости.