Во Франции министр заявила об угрозах для своей жизни после травли в Интернете

Во Франции министр по вопросам гражданства Марлен Шьяппа сообщила, что ее начали преследовать в Интернете, а также угрожать смертью в социальной Сети Twitter.

«Политическая активность не может быть оправданием для нападок в сети. Из-за волны киберпреследования, включающей угрозы смертью, я направила жалобу и попросила Twitter действовать. Twitter бездействовал, и я сделала свой аккаунт приватным», - написала министр в соцсети.

На данный момент сейчас ее публикации открыты только для тех, кто был ранее подписан на министра, передает РИА Новости.