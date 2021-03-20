В САР зафиксировали 27 обстрелов за сутки со стороны террористов

В Сирийской Арабской Республике (САР) продолжается работа, которая направлена на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Карпов.

«В Идлибской зоне деэскалации был зафиксировано 27 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* (в том числе по данным сирийской стороны – 21 обстрел), из них в провинции Идлиб – 15 обстрелов, в провинции Латакия – 7 обстрелов, в провинции Алеппо – 2 обстрела, в провинции Хама – 3 обстрела», - сообщил Карпов.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Телль-Амери провинции Хомс, в ходе которой населению выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,9 тонны.

C начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведена 2771 гуманитарная акция. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,8 тыс. тонн.

Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Бозгекли и Каракозак.

Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Хасеке и Ракка по маршруту от Телль-Тамер до Айн-Иса и обратно, в провинции Ракка по маршруту от Шейх-Хасан до Хаммам и обратно.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам от аэродрома Камишлия до Бир-Кантари и обратно.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.