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В честь 130-летия со дня рождения четвертого командующего ВДВ Александра Горбатова ивановские десантники провели торжественное мероприятие

Алексей Курильченко
00:00 21.03.2021
Десантники также приняли участие в открытии в городе Палех на улице генерала Горбатова памятной доски, разработанной учащимися одной из школ города.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В день 130-летия со дня рождения командующего Воздушно-десантными войсками, Героя Советского Союза, генерала армии Александра Горбатова, ивановские десантники посетили малую родину четвертого командующего ВДВ и приняли участие в торжественных мероприятиях.

В деревне Клетино, где установлен бюст командующему, проведен торжественный митинг, в котором приняли участие военнослужащие соединения, родственники генерала армии Горбатова, представители ветеранских и общественных организаций. Жителям деревни, свято хранящим память о знаменитом земляке, вручили памятные медали, подарки и экспонаты в местный музей.

Затем десантники приняли участие в открытии в городе Палех на улице генерала Горбатова памятной доски, разработанной учащимися одной из школ города. На ней описан весь жизненный путь легендарного командующего.

В завершении торжественных мероприятий оркестр соединения сыграл для ветеранов и жителей Палеха мелодии из песен, посвященных Воздушно-десантным войскам, а десантники продемонстрировали показательные выступления по рукопашному бою.

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