Закрытые вуалью: специалисты РХБЗ ЮВО скрыли от беспилотников мотострелковый батальон

Военнослужащие радиационной химической и биологической защиты 58-й общевойсковой армии ЮВО провели специальную обработку «зараженной» техники и маскировку подразделений во время двусторонних учений. Специалистам удалось скрыть от боевых дронов, вертолетов и приборов наблюдения «противника» маневр мотострелковыми подразделениями, что позволило без потерь выполнить поставленную задачу.

Экипажу разведывательной химической машины РХМ-6 предстояло обнаружить «зараженный» участок местности, определить тип «отравляющего» вещества, примененного условным противником, и границы его активности на местности, а также передать в автоматизированном режиме собранные данные в штаб руководства.