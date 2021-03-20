Закрытые вуалью: специалисты РХБЗ ЮВО скрыли от беспилотников мотострелковый батальон
В тактических учениях приняли участие более тысячи военнослужащих ЮВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие радиационной химической и биологической защиты 58-й общевойсковой армии ЮВО провели специальную обработку «зараженной» техники и маскировку подразделений во время двусторонних учений. Специалистам удалось скрыть от боевых дронов, вертолетов и приборов наблюдения «противника» маневр мотострелковыми подразделениями, что позволило без потерь выполнить поставленную задачу.
Экипажу разведывательной химической машины РХМ-6 предстояло обнаружить «зараженный» участок местности, определить тип «отравляющего» вещества, примененного условным противником, и границы его активности на местности, а также передать в автоматизированном режиме собранные данные в штаб руководства.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика