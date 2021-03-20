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Закрытые вуалью: специалисты РХБЗ ЮВО скрыли от беспилотников мотострелковый батальон

Анна Берестовая
03:00 20.03.2021
В тактических учениях приняли участие более тысячи военнослужащих ЮВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие радиационной химической и биологической защиты 58-й общевойсковой армии ЮВО провели специальную обработку «зараженной» техники и маскировку подразделений во время двусторонних учений. Специалистам удалось скрыть от боевых дронов, вертолетов и приборов наблюдения «противника» маневр мотострелковыми подразделениями, что позволило без потерь выполнить поставленную задачу.

Экипажу разведывательной химической машины РХМ-6 предстояло обнаружить «зараженный» участок местности, определить тип «отравляющего» вещества, примененного условным противником, и границы его активности на местности, а также передать в автоматизированном режиме собранные данные в штаб руководства.

© Минобороны РФ

Подразделению специальной обработки была поставлена задача развернуть места для работы новейшей авторазливочной станции АРС-14КМ и провести дезинфекцию военной техники, побывавшей в «зоне заражения».

© Минобороны РФ

Подразделения аэрозольного противодействия провели комплексное учение по маскировке маневров войск от современных разведывательных средств условного противника. Специалисты применили недавно поступившие на вооружение термодымовые машины ТДА-2К, создав аэрозольное облако, протяженностью около двух километров перед фронтом условного противника.

Маневры были проведены в рамках двусторонних тактических учений. В них приняли участие более тысячи военнослужащих ЮВО, было задействовано более 130 единиц вооружения и военной техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ.

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