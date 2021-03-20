Актер Александр Чернявский госпитализирован во время спектакля

Актер Александр Чернявский был госпитализирован во время спектакля в московском театре Сатиры. По словам его помощницы Марии Крыжанской, у Чернявского повысилось давление.

«У него подскочило давление. Думаем переносить спектакль или совсем отменять. Предложили его нести, он сказал "пешком пойду"», - заявила Крыжанская.

Также она отметила, что актер последнее время испытывает проблемы с давлением.