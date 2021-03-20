В Минобрнауки заявили о возвращении иностранных студентов ряда стран на учебу в РФ

Студенты из стран, которые Роспотребнадзор отметил как страны с благоприятной эпидемической обстановкой, могут вернуться на учебу в российские ВУЗы. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

В список вошли 25 государств из Африки, Европы, Ближнего Востока и Азии. Отмечается, что перечень стран будет регулярно обновляться.

Отмечается, что за 10 дней студент должен уведомить университет о въезде. Затем необходимо дважды сдать ПЦР-тест на заражение коронавирусом. До получения результатов теста студент обязуется соблюдать режим самоизоляции.