Во Львове мэр просит помощи у людей с медицинским образованием

Во Львове мэр города Андрей Садовый был вынужден призвать на помощь людей с медицинским образованием, в том числе из других областей. В их городе не хватает медицинских сотрудников в связи с тяжелой эпидемической ситуацией.

«Делаем все необходимое, чтобы увеличить количество коек в городских и областных больницах. Но нам критически не хватает врачей и других медицинских работников», - написал градоначальник в Facebook.

Он отметил, что в городе хотят сформировать базу врачей.

«Мы хотим сформировать базу медиков, готовых присоединиться к спасению.Просим всех имеющих медицинское образование позвонить нам на Горячую линию города», - написал Садовый.

Мэр города Андрей Садовый отметил, что за такой труд предусмотрена достойная финансовая компенсация.