Тюкавин попал в состав молодежной сборной России на чемпионат Европы вместо Кучаева

В состав молодежной сборной России войдет нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Сообщается, что Тюкавин заменит полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева из-за полученной «армейцем» травмы.

«К сожалению, то повреждение, которое Константин получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть на чемпионате Европы, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время - от одной до двух недель», - сообщил главный врач молодежной сборной России Константин Моденов.

Молодежный чемпионат Европы состоится в Венгрии и Словении, участие в турнире примут 16 сборных, которые разделены на четыре группы.

Ранее ФИФА завела дисциплинарные дела против двух российских футболистов и одной футболистки. Об этом сообщает служба коммуникаций РФС. Спортсмены подозреваются в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. Их личности не называются. Однако подчеркивается, что это не игроки, вызываемые в национальные сборные.