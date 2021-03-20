Умер хореограф Владимир Кирсанов
Заслуженный артист России скончался от последствий коронавируса.
© Фото: Владимир Кирсанов Вконтакте
От последствий заражения коронавирусом в возрасте 73 лет скончался заслуженный артист России, хореограф Владимир Кирсанов. Об этом сообщил актер Ефим Шифрин.
«Как же про Кирсанова теперь говорить - "был"?», - написал Шифрин в Facebook.
Кирсанов работал в Москонцерте, Росконцерте, преподавал хореографию. Также он был балетмейстеров на съемках фильмов «Мы из джаза», «Слуга», «Утомленные солнцем» и множества спектаклей.