В стране и мире Умер хореограф Владимир Кирсанов Алексей Курильченко Заслуженный артист России скончался от последствий коронавируса. © Фото: Владимир Кирсанов Вконтакте Читайте нас на: От последствий заражения коронавирусом в возрасте 73 лет скончался заслуженный артист России, хореограф Владимир Кирсанов. Об этом сообщил актер Ефим Шифрин. «Как же про Кирсанова теперь говорить - "был"?», - написал Шифрин в Facebook. Кирсанов работал в Москонцерте, Росконцерте, преподавал хореографию. Также он был балетмейстеров на съемках фильмов «Мы из джаза», «Слуга», «Утомленные солнцем» и множества спектаклей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика