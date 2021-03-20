Силы Черноморского флота следят за эсминцем США «Томас Хаднер» в акватории Черного моря
Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
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Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО противоракетной обороны «Томас Хаднер» ВМС США, который зашел сегодня в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в акваторию Черного моря зашел крейсер американского военно-морского флота «Монтерей».