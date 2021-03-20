В стране и мире Силы Черноморского флота следят за эсминцем США «Томас Хаднер» в акватории Черного моря Алексей Курильченко Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. © Фото: navy.mil Читайте нас на: Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО противоракетной обороны «Томас Хаднер» ВМС США, который зашел сегодня в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Ранее сообщалось, что в акваторию Черного моря зашел крейсер американского военно-морского флота «Монтерей». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика