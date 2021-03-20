Мясников рассказал, от каких продуктов болеют раком
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о «белых» продуктах, которые негативное влияют на образ жизни.
По мнению врача, на человека влияют продукты с колоссальным гликемическим индексом.
«Если вы будете есть выпечку, сладкое, белый рис, белые макароны, белый хлеб — продукты с колоссальным гликемическим индексом, вы будете толстые, болеть диабетом, раком», - рассказал врач в эфире канала «Россия-1».
В качестве примера эксперт рассказал о питании людей в Индии. В этой стране местные жители питаются «белыми» продуктами, которые влияют на килограммы. Он отметил, что полезнее заменить такие продукты на блюда из цельных зерен, овощей и фруктов.
Ранее Мясников назвал лучший продукт для защиты от рака. В большинстве диет, рекомендованных для снижения риска онкологических заболеваний, присутствует брокколи.