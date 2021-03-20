В стране и мире Мясников рассказал, от каких продуктов болеют раком Кира Карон Выпечка, сладкое, белый рис, белые макароны, белый хлеб — продукты с колоссальным гликемическим индексом, которые, по словам врача, влияют на развитие раковых заболеваний. © Фото: digifoodstock.com, CTK, Globallookpress Читайте нас на: Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о «белых» продуктах, которые негативное влияют на образ жизни. По мнению врача, на человека влияют продукты с колоссальным гликемическим индексом. «Если вы будете есть выпечку, сладкое, белый рис, белые макароны, белый хлеб — продукты с колоссальным гликемическим индексом, вы будете толстые, болеть диабетом, раком», - рассказал врач в эфире канала «Россия-1». В качестве примера эксперт рассказал о питании людей в Индии. В этой стране местные жители питаются «белыми» продуктами, которые влияют на килограммы. Он отметил, что полезнее заменить такие продукты на блюда из цельных зерен, овощей и фруктов.



Ранее Мясников назвал лучший продукт для защиты от рака. В большинстве диет, рекомендованных для снижения риска онкологических заболеваний, присутствует брокколи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика