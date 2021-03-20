Судно «Всеволод Бобров» приступило к заводским ходовым испытаниям

Судно тылового обеспечения проекта 23120 «Всеволод Бобров» приступило к заводским ходовым испытаниям в Балтийском море. Планируется, что тестовые плавания продлятся около месяца. Для проведения испытаний на борту корабля располагается сдаточная команда в составе сотни человек.

«В ее задачи входит проверка главной энергетической установки, других систем и механизмов заказа, испытания работы кранов и лебедок в условиях открытого моря», - говорится на сайте судостроительного завода «Северная верфь».

Отмечается, что корабль был модифицирован по результатам эксплуатации головного судна проекта 23120 «Эльбрус». Инженеры увеличили функционал палубы, и усовершенствовали системы связи и навигации. В апреле, при условии успешного прохождения всех тестов, судно перейдет к государственным испытаниям.

Судно «Всеволод Бобров» предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие.