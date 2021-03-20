Пуск ракеты «Союз» перенесен из-за неисправности на 22 марта

После выявленной сегодня технической неисправности комиссия на космодроме Байконур приняла решение перенести пуск ракеты «Союз-2.1а» на 22 марта. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Запуск ракеты должен состояться в рамках первого коммерческого пуска компании «Главкосмос Пусковые Услуги». На борту «Союза» располагаются южнокорейский космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1, аппарат для удаления «космического мусора» ELSA-d, а также аппараты и спутники из Японии, Саудовской Аравии, Германии и других стран.

Также на борту ракеты расположен первый спутник высшей школы экономики ДЗЗ, CubeSat Образовательного центра «Сириус» и НИУ ВШЭ, а также спутник «Орбикрафт-Зоркий» российской компании «Спутникс». Всего на орбиту будут запущены 38 космических аппаратов из 18 стран мира.