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Рассекая небесную гладь: как проходят учения пилотов истребителей «Ладога» в Карелии

Алексей Курильченко
Роман Закурдаев
19:04 20.03.2021
В ходе тренировки вчерашние выпускники авиационных училищ впервые самостоятельно провели пуски ракет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На выполнение учебно-боевой задачи истребители Су-30 и Су-35С уходят поочередно в район акватории Ладожского озера. Отсюда примерно 25 минут полета. В этот момент пилоты еще не знают о местонахождении цели и ее характеристиках. Всю информацию они получат в небе.

Масштабные учения «Ладога» - это своеобразное боевое крещение для вчерашних выпускников  высших военных авиационных училищ. Для лейтенанта Дмитрия Кривошея это первый  самостоятельный пуск управляемой ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности, после чего летчик получает допуск к несению боевого дежурства.

«На боевом курсе, как учили. Все по полочкам разложено, все действия выполнил, пустил ракету и все получилось», - рассказал «Звезде» Кривошей.

Чтобы в небе все пошло идеально, на земле работает целая команда инженеров и техников. Тотальный контроль за состоянием всех узлов и агрегатов боевых машин. Первыми к боевым вылетам готовят летчиков, которые выполняют особую задачу в небе над Ладогой.

Постановщик мишеней несет на борту шесть световых авиационных бомб - они имитируют условного противника. Мишени забрасываются с различных высот, их факел горит чуть больше 5 минут. За это время их необходимо обнаружить перехватить и уничтожить.

Для экипажей оперативно-тактической авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа учения «Ладога» - это возможность приобрести новый боевой опыт.

«Для тех, кто пускал ракеты есть новые упражнения: пуски парой, пуски ночью. Штурманы впервые сегодня пускали ракеты», - рассказал заместитель командира истребительного авиационного полка Евгений Жук.

На следующем этапе к учениям приступят уже опытные экипажи - истребителям предстоит перехватить и уничтожить цели в ночных условиях.

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