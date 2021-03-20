Два ребенка погибли при пожаре в жилом доме в Саратове
На данный момент возгорание ликвидировано, устанавливаются причины.
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В многоэтажном жилом доме в Саратове произошел пожар - погибли двое детей. На данный момент возгорание ликвидировано.
«На месте пожара были обнаружены 2 пострадавших детей (медики констатировали смерть). На месте работали 3 единицы техники», - сообщается в Instagram регионального МЧС.
Региональная прокуратура начала проверку по факту гибели детей. Причины пожара устанавливаются.