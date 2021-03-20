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В Парке «Патриот» прошел чемпионат России по скоростному спуску на коньках

Алексей Баранов
18:09 20.03.2021
Это одна из самых длинных трасс, существующих в мире. Ее длина составляет 500 метров, а высота стартовой рампы сопоставима с высотой восьмиэтажного дома.
В Парке «Патриот» прошел чемпионат России по скоростному спуску на коньках
© Фото: Парк «ПАТРИОТ», ВКонтакте
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В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 20 марта 2021 года прошел Чемпионат России по скоростному спуску на коньках на первой в мире перманентной трассе.

За всю историю существования скоростного спуска на коньках до этого момента ни в одной стране в мире не существовало ни одной тренировочной базы. Все ранее предложенные в других государствах проекты не были реализованы. Первая стационарная тренировочная трасса появилась именно в Парке «Патриот» Вооруженных Сил Российской Федерации.

Создатели под авторским надзором российской Федерации скоростного спуска на коньках смогли интегрировать в конфигурацию трассы большую часть существующих элементов: рампу, разворот на 180 градусов, «стол», волны, «флайбокс».

Около 40 спортсменов-экстремалов боролись за победу на ледяном спуске. Участники состязаний преодолевали различные препятствия такие, как ледяные повороты, трамплины, волны и кочки на скоростях до 80 км/ч. Соревнования прошли в женской и мужской категориях.

Национальный чемпионат стал хорошей возможностью заявить о себе начинающим спортсменам. По итогам соревнований участникам, занявшим призовые места, руководство Федерации скоростного спуска на коньках России предоставило квоты на участие в финале Чемпионата мира 2020-2021 года, который состоится 3 апреля 2021 года в Парке «Патриот».

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