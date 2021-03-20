Спорт Россиянка Надыршина стала второй в зачете Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах Кира Карон По итогам Кубка мира спортсменка набрала 532 балла. © Фото: Keystone Press Agency, Globallookpres Читайте нас на: Российская сноубордистка София Надыршина в зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах взяла второе место. Первое место досталось немке Рамоне Хофмайстер, за ней числится 593 очка, тройку лидеров замкнула швейцарка Жюли Цогг (512). Россиянин Дмитрий Логинов в мужском зачете в параллельных дисциплинах разместился на третьем месте с результатами 333 очка. На первом месте итальянец Аарон Марч (424), второе место досталось австрийцу Андреас Проммеггеру (339). Ранее российская сноубордистка София Надыршина стала серебряным призером в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в Словении. В финале россиянка уступила 0,04 секунды немецкой спортсменке Рамоне Хофмайстер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика