В Пушкинском музее открыли мемориальную доску Ирине Антоновой

В Пушкинском музее открыли мемориальную доску с бронзовым барельефом, которая посвящена Ирине Антоновой. Работа выполнена скульптором Георгием Франгуляном.

20 марта Ирине Антоновой могло бы исполниться 99 лет, напомнила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«И большую часть этого века Ирина Александровна отдала Пушкинскому музею. В 1945 году она сюда пришла молодой девушкой и 75 лет отдала Пушкинскому музею», - рассказала она.

Она отметила, что необходимо увековечить ее память «нашими последующими действиями для того, чтобы память об Ирине Александровне, о ее сподвижничестве, переходила от поколения к поколению».

Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961-го по июль 2013 года, после чего ее назначили президентом музея. Она является лауреатом двух Государственных премий РФ, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и имеет множество других наград. Антонова также участвовала в Великой Отечественной войне.

Искусствовед скончалась в возрасте 98 лет из-за проблем с сердцем, осложненных коронавирусной инфекцией, 30 ноября в 2020 году.