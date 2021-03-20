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Автомобиль рухнул в реку в Краснодарском крае: двое взрослых погибли, один ребенок пропал

Алексей Курильченко
18:25 20.03.2021
По данным СК, в машине находилась семья из пяти человек.
© Видео: МЧС РФ © Фото: СК РФ
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В Краснодарском крае при переправе через реку перевернулся автомобиль. На данный момент МЧС уточняет информацию о трагедии.

По данным СК, в автомобиле находилась семья из пяти человек. Две человек погибли. Женщина и ее внучка смогли выбраться из тонущего автомобиля. Один ребенок считается пропавшим без вести - ведутся поиски. На месте работает следователь, выясняются обстоятельства произошедшего.

На месте трагедии работает МЧС - привлечены от РСЧС 33 человека и 11 единиц техники.

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