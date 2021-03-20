Финансовый эксперт рассказал, как исправить свою кредитную историю

Кредитная история ухудшается, когда плательщик допускает действия, или наоборот, бездействия, определенные кредитором в качестве неблагоприятных. Банк, обеспечивший лицо финансовыми средствами, абсолютно правомочен передать данные об этом в Бюро кредитных историй. Отметки об «ошибках» в действиях с кредитом равнозначны понижению общего балла кредитного рейтинга. О способах его улучшения или, как минимум, недопущения «ошибок» рассказал в беседе со «Звездой» финансовый консультант Денис Ушаков.

Эксперт заявил, что информация, которой обладает кредитное бюро, необычайно полна, но при этом абсолютно прозрачна.

«Все это негативно влияет на общий рейтинг, который самостоятельно высчитывается каждой кредитной организацией. Соответственно, если он низкий, на это обращают внимание, и могут либо отказать в выдаче кредита, либо сделать его условия более жесткими», - заявил Ушаков.

По его словам, большая часть способов влияния на кредитный рейтинг сводятся к достаточно банальным приемам финансовой грамотности, наподобие погашения возможных задолженностей и рефинансирования.

«Пойдите и разберитесь с банком: погасите долги, найдите поручителя, хотя я и не знаю, как это поможет, только если он что-то погасит за вас; это все из разряда “урегулируйте спорные моменты с банком”. Чтобы банк был готов передаваемые плохие данные поправить», - рассказал Ушаков.

Одна из положительных ситуаций, когда кредитуемый может показаться в лучшем свете - наличие у него депозита с определенной денежной суммой при наличии кредита. Так, по словам эксперта, банк поймет, что средства на погашение при неблагоприятном стечении обстоятельств у лица имеются. Одним из самых негативных способов хотя бы как-то поправить историю, Ушаков назвал микрозаймы. По его мнению, они очень опасны, и есть шанс не поправить, а сделать свое положение еще хуже.

«Там, как правило, очень высокие кредитные ставки. Я бы рекомендовал от этого воздержаться, так можно лишь увязнуть в долгах», - заявил он.

Рефинансирование же имеющихся кредитов эксперт отметил положительно - по его словам, банки благосклонно смотрят на это, считая заемщика, следящего за оптимизацией своих средств, ответственным.

Ранее в банках рассказали, как изменятся ставки по вкладам весной 2021 года. Большинство из них не планируют их повышать, но некоторые собираются предложить клиентам весенние акции.