Противники антиковидных мер в Лондоне прошли маршем по центру города

К всемирной акции протеста против COVID-19 присоединились и в Лондоне. Ожидается, что демонстрации против ограничений пройдут в 51-й стране. Несмотря на усилия по вакцинации, многие начали сталкиваться с третьей волной COVID-19, количество зараженных растет.

Участники акции назвали карантинные меры, введенные в стране, диктатурой. А паспорта, который анонсировал ЕС – частью будущего апартеида.

В митингующим обратилась мэрия с призывом разойтись и соблюдать социальную дистанцию. Также отметили, что Музейная площадь города стала зоной повышенного риска. Это дает право полицейским применять силу к собравшимся.

Аналогичные протестные акции прошли во многих крупных городах Германии. Люди выходили на улицы под девизом «Хватит». Ковидный кризис и его пагубные последствия в Европе ощущаются все сильнее.