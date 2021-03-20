Армия Командование ВМФ подписало соглашение о сотрудничестве с хоккейным клубом СКА Алексей Курильченко Подпись под соглашением поставил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Главное командование Военно-Морского Флота России и Хоккейный клуб СКА подписали соглашение о сотрудничестве. СКА стал первым спортивным клубом, оформившим подобное партнерство с ВМФ. Документ подписали Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов и генеральный директор клуба Андрей Точицкий. «На практике СКА и Военно-Морской Флот поддерживают партнерские отношения уже не первый год. При участии клуба реализовывались хоккейные проекты на Северном и Черноморском флоте, совместно с армейцами запущена программа обучения хоккею в петербургском Нахимовском военно-морском училище. Клуб СКА всесторонне поддерживает Хоккейную лигу военнослужащих, где выступает сразу несколько флотских коллективов», - говорится в сообщении Минобороны. © Минобороны РФ Партнерство нацелено на развитие массового хоккея среди личного состава Военно-Морского Флота. Планируется создание команд в местах дислокации воинских частей и организаций ВМФ, реализация образовательных программ и совместные спортивные мероприятия. © Минобороны РФ Соглашение также предусматривает сотрудничество в вопросах совершенствования деятельности в области физической культуры и спорта, популяризации хоккея и военно-патриотического воспитания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика