Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Командование ВМФ подписало соглашение о сотрудничестве с хоккейным клубом СКА

Алексей Курильченко
17:40 20.03.2021
Подпись под соглашением поставил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
Командование ВМФ подписало соглашение о сотрудничестве с хоккейным клубом СКА
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Главное командование Военно-Морского Флота России и Хоккейный клуб СКА подписали соглашение о сотрудничестве. СКА стал первым спортивным клубом, оформившим подобное партнерство с ВМФ. Документ подписали Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов и генеральный директор клуба Андрей Точицкий.

© Минобороны РФ

«На практике СКА и Военно-Морской Флот поддерживают партнерские отношения уже не первый год. При участии клуба реализовывались хоккейные проекты на Северном и Черноморском флоте, совместно с армейцами запущена программа обучения хоккею в петербургском Нахимовском военно-морском училище. Клуб СКА всесторонне поддерживает Хоккейную лигу военнослужащих, где выступает сразу несколько флотских коллективов», - говорится в сообщении Минобороны.

Партнерство нацелено на развитие массового хоккея среди личного состава Военно-Морского Флота. Планируется создание команд в местах дислокации воинских частей и организаций ВМФ, реализация образовательных программ и совместные спортивные мероприятия.

© Минобороны РФ

Соглашение также предусматривает сотрудничество в вопросах совершенствования деятельности в области физической культуры и спорта, популяризации хоккея и военно-патриотического воспитания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.