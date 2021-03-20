Командование ВМФ подписало соглашение о сотрудничестве с хоккейным клубом СКА
Подпись под соглашением поставил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
© Фото: Минобороны РФ
Главное командование Военно-Морского Флота России и Хоккейный клуб СКА подписали соглашение о сотрудничестве. СКА стал первым спортивным клубом, оформившим подобное партнерство с ВМФ. Документ подписали Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов и генеральный директор клуба Андрей Точицкий.
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