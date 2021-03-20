В подмосковных Химках загорелся стекольный завод
Загорелось производственно-складское здание на площади 750 кв. метров.
© Видео: shodnya_firsanovka, Instagram © Фото: МЧС РФ
В Химках на Первомайской улице произошел пожар на территории стекольного завода. Об этом сообщает МЧС.
«В 15:26 пожарным поступило сообщение о возгорании стекольного завода на Первомайской улице в Химках», - говорится в сообщении.
Здание загорелось на площади 750 кв. метров. Внутри здания находится производство пластика. Вплотную к нему примыкают несколько зданий.
По обновленной информации от МЧС, пожар был локализован в 16.48.
О пострадавших на данный момент не сообщается.