В стране и мире В подмосковных Химках загорелся стекольный завод Кира Карон Загорелось производственно-складское здание на площади 750 кв. метров. © Видео: shodnya_firsanovka, Instagram © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В Химках на Первомайской улице произошел пожар на территории стекольного завода. Об этом сообщает МЧС. «В 15:26 пожарным поступило сообщение о возгорании стекольного завода на Первомайской улице в Химках», - говорится в сообщении. Здание загорелось на площади 750 кв. метров. Внутри здания находится производство пластика. Вплотную к нему примыкают несколько зданий. По обновленной информации от МЧС, пожар был локализован в 16.48.

О пострадавших на данный момент не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика