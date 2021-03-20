В Киеве «антиковидники» прошли маршем в костюмах Ку-клукс-клана

В Киеве около университета имени Шевченко прошел марш противников коронавирусных ограничений. Некоторые участники акции были одеты в костюмы заключенных концлагерей и участников Ку-клукс-клана.

Пришедшие на марш люди призывали украинцев отказаться от ношения от ношения масок и выкрикивали лозунги о «лжепандемии и медицинской диктатуре». Многие носили плакаты с надписями «Вакцина = геноцид народа» и «Стоп вакцинации».

Тем временем правительство Украины запретило регистрацию в стране российских вакцин и других профилактических средств от коронавирусной инфекции. При этом жители страны пытаются собрать подписи за регистрацию вакцины «Спутник V».