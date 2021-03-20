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Причуды памяти: почему не стоит забывать про ручку и бумагу в цифровой век

Анна Берестовая
01:07 20.03.2021
Бумажные записи позволяют быстрее и лучше вспоминать информацию.
Причуды памяти: почему не стоит забывать про ручку и бумагу в цифровой век
© Фото: pixabay.com
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При необходимости запомнить информацию делать заметки о ней эффективнее не в гаджете или компьютере, а на листе бумаги. К такому выводу пришли японские ученые, исследовавшие особенности человеческой памяти.

Специалисты предложили 48 студентам-добровольцам записать чужое расписание разными способами: в телефоне, на планшете и в бумажном блокноте. Оказалось, что третий способ позволяет указывать все детали быстрее и, затем, лучше вспоминать записанное.

Исследователи объяснили, что письмо от руки содержит в себе набор сложной и уникальной пространственной и тактильной информации для эффективного запуска памяти. При этом, с бумажными записями запоминание происходит даже тогда, когда цели выучить что-то наизусть не было.

Использовавшие ручку участники эксперимента лучше ответили на вопросы, касающиеся зафиксированного ими вымышленного расписания. Также у них была отмечена более высокая активность в областях мозга, связанных с языком, визуализацией, памятью и навигацией.

Более того, преимущества заметок от руки не ограничиваются целями обучения и запоминания. Как указали ученые в исследовании, опубликованном в журнале  Frontiers in Behavioral Neuroscience, бумажный способ записи также должен являться более подходящим для занятий творчеством.

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