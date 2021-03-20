Причуды памяти: почему не стоит забывать про ручку и бумагу в цифровой век

При необходимости запомнить информацию делать заметки о ней эффективнее не в гаджете или компьютере, а на листе бумаги. К такому выводу пришли японские ученые, исследовавшие особенности человеческой памяти.

Специалисты предложили 48 студентам-добровольцам записать чужое расписание разными способами: в телефоне, на планшете и в бумажном блокноте. Оказалось, что третий способ позволяет указывать все детали быстрее и, затем, лучше вспоминать записанное.

Исследователи объяснили, что письмо от руки содержит в себе набор сложной и уникальной пространственной и тактильной информации для эффективного запуска памяти. При этом, с бумажными записями запоминание происходит даже тогда, когда цели выучить что-то наизусть не было.

Использовавшие ручку участники эксперимента лучше ответили на вопросы, касающиеся зафиксированного ими вымышленного расписания. Также у них была отмечена более высокая активность в областях мозга, связанных с языком, визуализацией, памятью и навигацией.

Более того, преимущества заметок от руки не ограничиваются целями обучения и запоминания. Как указали ученые в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience, бумажный способ записи также должен являться более подходящим для занятий творчеством.