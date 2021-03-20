Полиция конфисковала во Франции вместо наркотиков сладости

Под Парижем правоохранители во время спецоперации планировали конфисковать крупную партию наркотиков. Позже выяснилось, что изъятые таблетки и неизвестный розовый порошок – не наркотики, как предполагалось, а клубничные конфеты и перетертые сладости.

Обыск наркотиков проводился в нарколаборатории в коммуне Сен-Уэн. Там, по данным правоохранителей, производились синтетические наркотики. А далее вещества распространялись организаторами нелегальных вечеринок.

Изъятое было направлено на токсикологическую экспертизу, во время которой выяснилось, что полиция приняла за наркотики измельченный клубничный мармелад, передает пишет BBC News.