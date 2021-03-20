Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Полиция конфисковала во Франции вместо наркотиков сладости

Кира Карон
16:45 20.03.2021
Изъятое было направлено на токсикологическую экспертизу, во время которой выяснилось, что наркотики – это измельченный клубничный мармелад.
Полиция конфисковала во Франции вместо наркотиков сладости
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Под Парижем правоохранители во время спецоперации планировали конфисковать крупную партию наркотиков. Позже выяснилось, что изъятые таблетки и неизвестный розовый порошок – не наркотики, как предполагалось, а клубничные конфеты и перетертые сладости.

Обыск наркотиков проводился в нарколаборатории в коммуне Сен-Уэн. Там, по данным правоохранителей, производились синтетические наркотики. А далее вещества распространялись организаторами нелегальных вечеринок.

Изъятое было направлено на токсикологическую экспертизу, во время которой выяснилось, что полиция приняла за наркотики измельченный клубничный мармелад, передает пишет BBC News.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.