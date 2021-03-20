Один человек погиб при стрельбе в американском ночном клубе

В ночном клубе в американском Далласе неизвестный открыл стрельбу, пострадали пять человек, один скончался.

По данным местного телеканала NBC5, полиция прибыла в клуб в 1:30 по местному времени. По их версии, неизвестный открыл огонь после конфликта между двумя группами людей. Стрелок скрылся с места преступления.

В феврале несколько человек погибли во время стрельбы в Новом Орлеане. ЧП произошло в оружейном магазине, расположенном недалеко от международного аэропорта Луи Армстронга.