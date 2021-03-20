Опубликовано видео с места пожара в Измайловском Кремле

Пользователь Instagram опубликовала видео с места пожара в Измайловском Кремле. На кадрах видно задымление, образовавшееся в деревянном здании, и толпу туристов, которые были эвакуированы с территории Кремля.

По информации МЧС, пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Был организован штаб пожаротушения.

По предварительным данным, пожару был присвоен второй ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало.