Раскрыта тайна внешности Шекспира

Посмертная статуя британского писателя Уильяма Шекспира может быть точной копией его внешности. Так считает профессор Лена Коуэен Орлин. На протяжении многих столетий считалось, что точное изображение внешности легендарного поэта было навсегда утеряно.

Ученый рассказала изданию Daily Mail, что бюст, установленный на могиле писателя в церкви Святой Троицы в Стратфорде, является точной репродукцией его облика. Орлин считает, что статуя была создана при жизни поэта, причем человеком, который лично знал Шекспира. Ранее считалось, что бюст был создан уже после смерти писателя.

Внешний облик Шекспира на протяжении долгого времени был предметом споров ученых. Среди них бытует мнение, что на самом знаменитом изображении поэта - портрете Коббе - запечатлен вовсе не он, а его товарищ Томас Овербери.