В Финском заливе были сняты со льдин порядка 90 рыбаков

Порядка 90 рыбаков были сняты со льдин в Финском заливе вблизи населенного пункта Старое Гарколово. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Утром в субботу поступило сообщение, что в акватории образовалась трещина в 10 метров от берега. В это время на льду находилось 55 рыбаков-любителей.

«Рыбаки спасены. В процессе облета территории были обнаружены еще 39 рыбаков», - говорится в сообщении.

Давай в ходе операции было спасено порядка 90 человек. Все были доставлены на берег вертолетами и катерами на воздушной подушке.

Было задействовано 10 единиц техники и 32 человека, в том числе вертолеты МЧС РФ и Росавиации.