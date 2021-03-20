В Саратовской области произошла утечка топлива площадью 700 кв.м.
МЧС ведет работу по сбору нефти, угрозы населенным пунктам нет.
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В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода «Транснефти» Самара - Лисичанск. Площадь разлива составляет 700 квадратных метров.
«Угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего населенного пункта Орловка — 5 километров, угрозы загрязнения водоемов нет», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
На месте происшествия ведутся работы по сбору нефти. Задействованы 40 человек и 15 единиц техники. В ведомстве уточнили, что угрозы взрыва и возгорания нет.