В стране и мире В Саратовской области произошла утечка топлива площадью 700 кв.м. Алексей Курильченко МЧС ведет работу по сбору нефти, угрозы населенным пунктам нет. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода «Транснефти» Самара - Лисичанск. Площадь разлива составляет 700 квадратных метров. «Угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего населенного пункта Орловка — 5 километров, угрозы загрязнения водоемов нет», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС. На месте происшествия ведутся работы по сбору нефти. Задействованы 40 человек и 15 единиц техники. В ведомстве уточнили, что угрозы взрыва и возгорания нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика