В стране и мире Телеведущий Петр Кулешов сделал прививку от COVID-19 Алексей Курильченко Ведущий «Своей Игры» призвал россиян пройти вакцинацию. © Фото: peter_kuleshov, Instagram Читайте нас на: Ведущий телепередачи «Своя Игра» сделал прививку от коронавируса и призвал россиян сделать то же самое. «В условиях пандемии мы все чудовищно страдаем. Мы не можем свободно передвигаться. Если есть такая возможность — меньше бояться этой заразы, — сделайте прививку. Я привился», - рассказал Кулешов агентству RT. Телеведущий призвал россиян себя вести рационально и проконсультироваться со знакомыми врачами. Ранее российским препаратом «Спутник V» привился президент Венесуэлы Николас Мадуро. Вместе с ним процедуру прошла его супруга. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика