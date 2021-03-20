Телеведущий Петр Кулешов сделал прививку от COVID-19
Ведущий «Своей Игры» призвал россиян пройти вакцинацию.
© Фото: peter_kuleshov, Instagram
Ведущий телепередачи «Своя Игра» сделал прививку от коронавируса и призвал россиян сделать то же самое.
«В условиях пандемии мы все чудовищно страдаем. Мы не можем свободно передвигаться. Если есть такая возможность — меньше бояться этой заразы, — сделайте прививку. Я привился», - рассказал Кулешов агентству RT.
Телеведущий призвал россиян себя вести рационально и проконсультироваться со знакомыми врачами.
Ранее российским препаратом «Спутник V» привился президент Венесуэлы Николас Мадуро. Вместе с ним процедуру прошла его супруга.