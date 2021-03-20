Глава МИД Венгрии сообщил, что привился «Спутником V»

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прошел вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Об этом он рассказал в своем официальном аккаунте в Facebook.

Дипломат указал, что накануне была завершена сделка о поставке вакцин в марте. Он также упомянул, что сам также получил свой препарат.

Ранее первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Сан-Марино. Теперь граждане республики смогут использовать российский препарат для профилактики заболевания.