Пустился в пляс и встретил Марио: соцсети наполнились шутками о падении Байдена на трапе

Падение президента США Джо Байдена спровоцировало волну критики и шуток в его адрес. Пользователи соцсетей разного калибра, как обычных повседневных комментаторов, так и более высокостоящих персон, например, сына предшественника Байдена Дональда Трампа, не обошли вниманием случившееся.

Действующий глава США трижды споткнулся и едва не упал на бок, когда поднимался в самолет по трапу. Кто-то, к примеру, не преминул представить виновным в этом Трампа, играющего в гольф.

#Trump senmisin seçimde beni yenen al sana #Biden seni her yerde takip'e devam 😀😀😀😀 pic.twitter.com/W32Odsjudm — ruhi karaalp (@ruhikaraalp) March 20, 2021

С легкой руки сетевых юмористов Байден также отправился в космос, пустился в пляс и совершил еще много самых разнообразных дел, даже попробовал себя в роли главного героя культовой игры про водопроводчика Марио.

Однако не всем оплошность президента показалась забавной: более серьезная публика оставила соответствующие комментарии. Например, ветеран морской пехоты США Грег Келли отметил, что Байдену следовало бы поступить как его предшественнику, который всегда поднимался по трапу особенно осторожно, не пытаясь демонстрировать «свою хорошую форму».

«Следует подумать об отставке. Он не может выполнять эту работу», - написал Келли в Twitter.

Сын Дональда Трампа, Трамп-младший, в свою очередь, сравнил инфоповод с тем, как поступал его собственный отец.

«Я помню, как пресса ругала Трампа за то, что он однажды прикоснулся к перилам. Байден неоднократно упал, но я уверен, что он олицетворяет здоровье», - написал он в своем профиле в соцсети.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала падение президента с иронией. Дипломат пошутила, что в этот раз никто не усмотрел в этом «российского вмешательства».