Неуправляемый трамвай уехал от вагоновожатого в Барнауле

В Барнауле пытались остановить трамвай, который двигался по рельсам без вагоновожатого в кабине. Очевидцы сняли на видео, как состав успешно ехал по заданному маршруту, но сам по себе.

В видеоролике запечатлен момент, когда, спотыкаясь и падая, за «трамваем-беглецом» бегут кондуктор и машинист, которые безуспешно пытаются запрыгнуть в салон.

Когда неуправляемое транспортное средство выехало на перекресток, оно едва не спровоцировало аварию. В конце концов, общими усилиями «поймать» состав все же удалось его законным «хозяевам», и он продолжил движение уже под управлением.