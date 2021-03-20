В Параде Победы на Дворцовой площади впервые примут участие бронеавтомобили «Тайфун»

Экипажи военной техники начали подготовку к Параду Победы в Петербурге. Там уже прошла первая тренировка механизированной колонны. Главное событие этого года - появление на Дворцовой площади бронеавтомобилей «Тайфун». Новинки увидел корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

«В петербургском параде победы впервые в этом году будет участвовать бронеавтомобиль "Тайфун". Это настоящая премьера. Вот сейчас я вылез в люк для стрелка. Мы уже начали движение в составе колонны», - передает Павел.

Эти «Тайфуны» приехали в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода. Машины способны преодолеть любое бездорожье, а броня выдержит даже попадание из гранатометов. Но в этот раз ничего экстремального.

«Скорость движения - порядка 11 километров в час. Расстояние между машинами - не более 10 метров. Самое важное и самое сложное, это, конечно, выдержать интервал движения», - отметил корреспондент «Звезды».

У каждого водителя свои секреты такой изящной езды.

«Как говорится, один глаз направо, другой - по прямой. Ориентиры у нас свои. Ну кому как удобно. Я, допустим, ориентируюсь по зеркалам. Если зеркала ровно, значит и у нас равнение ровное», - поделился водитель бронеавтомобиля Сергей Разуваев.

Первая тренировка - без гусеничной техники. Исключение сделали только для прославленного танка победы - Т-34. Он, по традиции, во главе колонны.

Механику-водителю Дмитрию Бушуеву куда привычнее танки Т-72, на которых он наездил уже более 600 километров. Здесь, на Т-34, все по-другому - механические рычаги требуют крепкой руки. Но Дмитрий уже освоился. Для него это будет первый Парад Победы.

«Уже в армии девятый год. Наша часть всегда выступает на Т-34, всегда выезжают наши механики. Я горжусь, потому что у меня дед еще воевал. И отец был военнослужащим, офицером», - рассказал «Звезде» механик-водитель танка Т-34.

После каждого заезда обязателен разбор полетов. И мелочей здесь не бывает - слишком велика ответственность. Остынуть двигатели не успевают. Техника шеренга за шеренгой отправляется на очередной круг.

Каждая тренировка состоит из 10 заездов по взлетной полосе аэродрома. Каждый день, не считая выходных. Первая тренировка парадных расчетов на Дворцовой площади пройдет в конце апреля.