Многодетным родителям разрешили брать отпуск в любое время

Сотрудники, в семьях которых трое и более несовершеннолетних детей, могут брать отпуск в удобное для них время. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс вступили в силу 20 марта.

Воспользоваться этим правом можно, пока детям не исполнится 18 лет, а младшему из них - 14 лет. По мнению властей, это позволит уделять больше времени воспитанию детей и совмещать время отдыха обоих работающих родителей.

До принятия поправок многодетные сотрудники имели право на отпуск в любое время до тех пор, пока их детям не исполнится 12 лет, пишет «Парламентская газета».