«Трест» уполномочен заявить: как создавалась дезинформация для грандиозной операции против интервенции в СССР

Отставной генерал-лейтенант ФСБ, ныне доктор исторических наук Александр Зданович разъяснил программе «Не факт!» на телеканале «Звезда» принципы производства дезинформации в довоенное время. Как он рассказал, для создания сведений, изначально предназначенных для введения неприятеля в заблуждение, формировались целые заточенные только на это объединения.

«Было создано специальное дезинформационное бюро, в которое вошли сотрудники контрразведывательного управления ГПУ (Главное политическое управление), а также сотрудники разведуправления Красной армии. Эти люди разрабатывали примерные планы, и отдавали их на детальную доработку в Генеральный штаб. И там специалисты в области военного дела выкладки определенные, цифры и иные данные закладывали в эту информацию», - поделился Зданович.

По его словам, далее созданные легенды распространялись по иностранным государствам через агентурную сеть. Так было и в случае с одной из самых грандиозных операций советских спецслужб под названием «Трест».

В ночь на 25 сентября 1925 года границу между Финляндией и СССР в районе города Сестрорецка тайно перешел британский агент Сидней Рейли, направлявшийся на встречу с руководителями крупнейшей в СССР подпольной монархической организации, которая на поверку являлась разработкой советских контрразведчиков. Операция «Трест» длилась более шести лет, именно благодаря ей была предотвращена иностранная интервенция в СССР. Ведущий Арарат Кещян и программа «Не факт!» выясняли все ее уникальные подробности - смотрите программу на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube и в приложении SMART.TV.