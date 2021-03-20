В стране и мире Момент посадки Boeing-737 с дымящимся двигателем в Джакарте попал на видео Алена Миронова Борт компании Trigana Air Service выполнял внутренний грузовой рейс без пассажиров. У него возникли проблемы с двигателем после взлета. © Видео: Jansen Kurniawan, Facebook © Фото: Jansen Kurniawan, Facebook Читайте нас на: В Сети появилась видеозапись с моментом аварийной посадки самолета Boeing-737 в аэропорту Джакарты в Индонезии. По предварительной информации, у борта компании Trigana Air Service, выполнявшего внутренний грузовой рейс без пассажиров, возникли проблемы с двигателем после взлета. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика