Момент посадки Boeing-737 с дымящимся двигателем в Джакарте попал на видео
Борт компании Trigana Air Service выполнял внутренний грузовой рейс без пассажиров. У него возникли проблемы с двигателем после взлета.
© Видео: Jansen Kurniawan, Facebook © Фото: Jansen Kurniawan, Facebook
В Сети появилась видеозапись с моментом аварийной посадки самолета Boeing-737 в аэропорту Джакарты в Индонезии.
По предварительной информации, у борта компании Trigana Air Service, выполнявшего внутренний грузовой рейс без пассажиров, возникли проблемы с двигателем после взлета. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.