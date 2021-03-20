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Иностранцы больше не смогут владеть земельными участками в Крыму

Алена Миронова
10:14 20.03.2021
Данное ограничение распространяется на 19 из 25 муниципальных образований Крыма, включая Евпаторию, Керчь, Ялту и Судак.
Иностранцы больше не смогут владеть земельными участками в Крыму
© Фото: Serguei Fomine, Russian Look, Globallookpress
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В свою законную силу вступил указ, который запрещает иностранцам и иностранным компаниям, а также лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части территории Крыма.

Данное ограничение распространяется на 19 из 25 муниципальных образований Крыма, включая Евпаторию, Керчь, Ялту и Судак. Более того, запрет действует также и в 12 муниципальных образованиях Севастополя.

В Симферополе, Красноперекопске, Джанкое, Красногвардейском, Белогорском и Первомайском районах пока что можно владеть недвижимостью всем, кто этого желает, включая и жителей других государств.

Ровно год назад, 20 марта 2020 года, президент России Владимир Путин подписал указ, на основании которого Крым включили в перечень приграничных территорий, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков.

Так, согласно нынешним нормативным документам, в случае, если у лица в собственности на законных основаниях оказалось имущество, которое по закону не может ему принадлежать, то собственник должен осуществить отчуждение этого имущества в течение одного года. Если же этого не произойдет, то согласно решению судебной инстанции, его выставят на продажу, а полученные средства пойдут либо бывшему владельцу, либо будут переданы в собственность органов государственной власти с возмещением бывшему владельцу цены имущества, которую определят в суде.

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