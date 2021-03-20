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В Бразилии от коронавируса умер последний мужчина из амазонского племени Джума

Алена Миронова
10:53 20.03.2021
Арука Джума был последним в своем племени, свободно говорившим на родном языке своих предков. Предположительно ему было 86-90 лет.
В Бразилии от коронавируса умер последний мужчина из амазонского племени Джума
© Фото: Sandro Pereira, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Бразилии от коронавируса умер Арука Джума - последний представитель мужского пола амазонского племени Джума. Это произошло еще 17 февраля, однако известно стало только сейчас.

Арука Джума был последним в своем племени, свободно говорившим на родном языке своих предков. У него осталось три дочери. Однако они вышли замуж за представителей другого племени, поэтому не могут продолжить родословную.

«Наш отец много воевал, он был воином, и мы продолжим его борьбу», - передает DailyMail слова дочерей Арука Джумы.

Отмечается, что до больницы мужчине пришлось добираться сначала два часа на лодке, а затем еще 120 километров на машине. Предположительно ему было 86-90 лет.

Эпидемия коронавируса сильно ударила по коренным народам, проживающим в Амазонии. Всего среди представителей коренных племен Бразилии было зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и 900 смертей.

Племя Джума когда-то насчитывало 15 тысяч человек, однако в XX веке было фактически изгнано со своей земли и почти полностью истреблено. К 2020 году в живых остались только пять членов племени. 

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