«Дорога из железа»: как самая большая мраморная гора России стала тренировочным плацдармом строителей ГЭС

Рядом с Саяно-Шушенской ГЭС находится самая большая в России мраморная гора. На знаменитой «Мраморке» обустроили парк экстремальных развлечений, где гору можно покорить под присмотром опытного инструктора. Ведущая программы «Круиз-контроль» на «Звезде» Юлия Розенберг не упустила такого шанса по пути на станцию.

Мрамор, добытый на этой горе, использовался для ее строительства, но далеко не только для нее: из него выполнены многие станции метро московского и петербургского метрополитена, Исаакиевский собор, и даже железнодорожные вокзалы в странах СНГ. Примечателен он тем, что имеет более 10 оттенков.

В 70-х годах прошлого века на «Мраморке» тренировались строители Саяно-Шушенской ГЭС. В наши дни прямо по горе проложили полукилометровую альпинистскую трассу, название которой звучит как «Дорога из железа».

На склоне горы обустроили смотровую площадку, с которой открывается невероятный вид на водохранилище, расположенное между двумя дамбами, и на весь остальной неповторимой красоты пейзаж. Это - награда за получасовой подъем под крутым углом, настоящее испытание на прочность.

Новое путешествие «Круиз-контроля» в Абакан и на Саяно-Шушенскую ГЭС смотрите на сайте «Звезды» и на канале в Youtube. Ведущая Юлия Розенберг побывала с головой окунулась в быт и культуру хакасов и познакомилась с их древними традициями, а также изучила древние петроглифы, поднялась на гребень плотины и многое другое.