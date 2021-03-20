Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца

Глава Украины Владимир Зеленский проанонсировал введение в его стране так называемого «экономического паспорта» украинца и рассказал, как будет действовать этот документ.

Согласно идее президента страны, все, рожденные в Украине дети, смогут получать дивиденды от использования и добычи природных недр страны, до того момента, пока им не исполнится 18 лет.

«Денежные средства будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. После достижения совершеннолетия они могут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине», - сказал Зеленский в видеообращении на своей странице в Facebook.

Глава государства пообещал, что механизм для воплощения в жизнь такого паспорта украинские власти представят уже очень скоро.