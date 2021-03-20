Пульс планеты: как вулкан Ключевской продолжает извергаться и привлекать отчаянных туристов

Казалось бы, ничего необычного - туристы жарят сосиски. Однако вместо плиты у них едва застывшая лава вулкана. Люди бесстрашно гуляют среди рек бурлящей лавы и едва не балансируют по кромке кратера. Все ради завораживающих кадров огнедышащего вулкана. Так выглядит сегодня покорение экстремалами Ключевской вершины – это 2850 метров над уровнем моря.

Ключевской – самый высокий вулкан Евразии и один самых активных в мире. Он почти беспрерывно дышит огнем – одно из последних извержений длилось с сентября по февраль. Сейчас же произошел еще и побочный прорыв, образовав две параллельные трещины, внутри которых потоки раскаленной лавы. Посмотреть на уникальное явление сразу отправились бесстрашные любители приключений.

«Думали о безопасности, но чувство эйфории брало верх», - признался один из туристов Алексей Кулаев.

Конечно, подниматься на извергающийся вулкан опасно. Можно попасть под лавину горящих бомб или под ледник, подтаявший из-за извержения. В некоторых местах температура с -50 поднялась до плюс 10.

Добираются до вершины на снегоходах. Дорога занимает по 6-8 часов. Также есть вертолет – более дорогой способ. Сейчас в районе объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности на склонах вулкана, МЧС настоятельно призывает не приближаться к окрестностям.

«Мы наблюдаем, что идет затухание прорыва, он перешел в спокойную вазу. Нет взрывов, контакта лавы и льда», - объяснил старший научный сотрудник лаборатории геодезии и дистанционных методов исследований института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников.

Каждый день на земле извергается до 40 вулканов. Это и есть настоящий пульс планеты. Но лучше любоваться им со стороны.