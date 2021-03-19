115 лет на посту: моряки-подводники отмечают профессиональный праздник

Элита ВМФ - моряки-подводники - на боевом посту уже 115 лет. Сегодня в России они отмечают свой профессиональный праздник и начинаются праздничные мероприятия на Тихоокеанском флоте.

В день моряка-подводника памятные и праздничные мероприятия прошли на Камчатке и во Владивостоке на Корабельной набережной. Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Боевая Слава Тихоокеанского флота» прошла возле подводной лодки С-56. После нее запланирован концерт-поздравление в Доме офицеров флота, на который были приглашены военнослужащие соединения подводных лодок ТОФ и ветераны-подводники. Перед гостями ожидается выступление артистоы Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота.

В это же время на полигоне Сергеевский сухопутные войска ВВО отрабатывают стрельбу из реактивных огнеметов «Шмель». По своим характеристикам реактивный огнемет способен поражать живую силу и слабобронированную технику условного противника на расстоянии до 1000 метров. В данном случае, военнослужащие отрабатывают прицельную стрельбу по мишеням на расстоянии 100, 150, 200 метров. Для многих это - первые стрельбы, однако благодаря предварительным инструкциям с задачей все справляются достаточно легко.