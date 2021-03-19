Американский спутник взорвался в космосе

Американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе. Об этом сообщает ВВС США.

Отмечается, что при взрыве образовалось 16 обломков. Несут ли они угрозу работающим спутникам - не уточняется. Согласно имеющимся данным, до взрыва спутник пребывал на орбите на минимальной высоте 800 километров и максимальной - 817 километров.

Спутник NOAA 17 запустили в июне 2002 года и вывели из эксплуатации в 2013 году. Ранее метеорологические спутники этой серии уже разрушались в космосе.