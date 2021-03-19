Больше века на боевом посту: российские моряки-подводники встречают профессиональный праздник

115 лет на боевом посту - 19 марта отмечают профессиональный праздник элита ВМФ, моряки-подводники, готовые месяцами нести службу вдалеке от родного дома. Экипажи подводных лодок всегда были и остаются гордостью российского флота и всей страны.

Северный флот не остался в стороне и также отметил знаменательный день в Североморске. Мероприятий запланировано огромное количество, но начинаются они неизменно на причале, где пришвартована легендарная подводная лодка К-21. Во времена войны ее экипаж атаковал крупнейшие немецкие линкоры, а теперь это музей рядом с главной базой Северного флота и символ гордости за советских и российских подводников. Сегодня над подлодкой подняты праздничные флаги.

Среди подводников встречать праздник на суше - редкость, многие из них и в этот день находятся на боевом посту. Подводные лодки несут свои дежурства в море, кто-то - на базах, сами моряки продолжают непрерывные тренировки согласно расписанию, отрабатывая свои главные навыки.