Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в доме в Воронежской области

В Воронежской области прошедшей ночью при пожаре в деревянном частном доме в селе Карандеевка погибли три человека, среди которых - двухлетний ребенок.

Как сообщил ТАСС представитель экстренных служб, при возгорании частный одноэтажный жилой дом площадью 96 квадратных метров - полностью сгорел.

Погибли три человека: мать, двоюродный брат ее мужа и двухлетний ребенок. Еще один ребенок, находивший в это же время в доме, выжил. Мальчик, которому около семи лет, сейчас находится у соседей.