Три звезды из пяти: англичанин написал отзыв на комнату для задержанных в полицейском участке

24-летний англичанин оставил записку с отзывом в комнате для задержанных в полицейском участке в Англии.

Мужчина оценил помещение на три звезды из пяти. Он отметил, что само здание довольно современное и чистое, а также одобрительно оценил обращение с ним сотрудников полиции. Он выразил разочарование в связи с закрытием своего местного полицейского участка в Саттон-Колдфилде, признав, что «пришло время попробовать что-то новое». Об этом сообщает Daily Star.

Фотографиями письма в Сети поделились сотрудники полиции.

«Вы знали? Некоторые задержанные оставили нам отзывы в стиле TripAdvisor», - сказано в сообщении в Twitter.

В официальном аккаунте полиции Уэст-Мидлендса добавили, что, содержание под стражей в полиции - то, что, к счастью, большинство людей никогда не испытает.